In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen die Täter zwei an der Straße Sieben Hügel geparkte Wagen auf. Ziel der Pkw-Aufbrecher waren ein 1er BMW und ein Mercedes-Benz AMG, aus denen sie jeweils das Multifunktionslenkrad ausbauten und entwendeten. Der Aufbruch an dem BMW wurde Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr bemerkt, die Tat an dem AMG um 10 Uhr.

In der Straße Auf dem Langen Kampe, nahe dem Trachtenweg, schlugen Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu. Aus dem 3er BMW demontierten sie das Lenkrad sowie das festeingebaute Navigationsgerät und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Der BMW-Halter stellte die Straftat Sonntagmorgen um 7 Uhr fest.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter Tel. 0521/545-0 zu wenden.