Handel macht „ersten Schritt“

Laut einer Umfrage des Handelsverbands für ganz NRW wollen fast 95 Prozent der Einzelhändler das Einkaufen mit Terminvergabe anbieten. 16 Prozent der Befragten erhoffen sich deutlich positive Umsatzeffekte, 40 Prozent noch nennenswerte Umsatzeffekte. Ein knappes Drittel erwartet indes, dass die durch den Einkauf mit Termin erzielten Umsatzerlöse die in diesem Zuge entstehenden Kosten nicht vollständig kompensieren werden. In OWL stellt sich die Situation ähnlich dar, sagt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands OWL. „Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ganz wichtig ist auch, als Händler wieder Kontakt zum Kunden zu haben.“ Primark und TK Maxx in Bielefeld noch geschlossen Vor allem einige größere Ketten beteiligten sich zum Auftakt nicht am Öffnungsschritt. So blieben in Bielefeld der Textildiscounter Primark zunächst ebenso geschlossen wie das Kaufhaus TK Maxx.