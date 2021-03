Familie und Polizisten bedroht

Der polizeibekannte Gewalttäter wurde am Montag gegen 13 Uhr an der Grundschule der 7-Jährigen gesehen, die er regelmäßig aufsucht, obwohl ihm dies untersagt wurde. Dort trafen ihn Polizisten an und richteten eine Gefährderansprache an den Mann. Gegen 15 Uhr kam er zum Wohnhaus der Familie in einer kleinen Siedlung in der Nähe der Queller Straße. Für diesen Bereich hat er ein Betretungsverbot. Im Oktober 2020 hatte es in der Familie bereits einen Fall von häuslicher Gewalt gegeben.