Ein Stück Freiheit ist zurück

Erleichterung bei den Einzelhändlern. „Wir sind wirklich sehr froh, und die Kunden sind begeistert“, erzählt Annette Ellermann vom Schuhhaus Zumnorde an der Bahnhofstraße. Schon in den ersten zwei Stunden nach Öffnung seien 20 Kunden im Geschäft gewesen. Mit ihren Mitarbeitern habe sie in den vergangenen Tagen alles umdekoriert und die aktuelle Ware ausgestellt. Wie ein Neuanfang soll das Ende des Lockdowns sein.