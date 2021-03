Kohlstedde zieht an die Hauptstraße

Bielefeld (WB) -

Von Kerstin Sewöster

Von der Ära Damisch mit zu Hochzeiten fünf Filialen in Bielefeld und drei Standorten in Großbahnhöfen bleibt nach 56 Jahren nur noch der Wurstpavillon am Jahnplatz. Ende 2020 schloss, wie berichtet, auch die letzte Filiale an der Hauptstraße. Doch die Brackweder müssen künftig nicht auf frische Wurst- und Fleischwaren verzichten: Kohlstedde-Inhaber Lars Wilczynski übernimmt die 50 Quadratmeter große Ladenfläche.