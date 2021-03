Torsten Schätz leitet Gesamtschule

Am Montag beginnt der bisherige Schuldezernent in Detmold seinen Dienst in Schildesche

Bielefeld (WB) -

Von Hendrik Uffmann

Torsten Schätz wird der neue Leiter der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Schildesche. Schon am kommenden Dienstag beginnt der 56-Jährige seinen Dienst an der mit 135 Lehrern und fast 1500 Schülern größten Schule in Bielefeld, die zudem bis 2026 ein völlig neues Gebäude an zwei Standorten erhalten wird.