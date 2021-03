Identität von Raser geklärt

Der Gesuchte fuhr am Mittwoch, 20. Mai 2020, auf der Herforder Straße und am Montag, 8. Juni 2020, auf der Cheruskerstraße mit einem Mercedes mit dem falschen und nicht ausgegebenen Kennzeichen BI-HA 7856. In beiden Fällen wurde er durch eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage fotografiert.

Mit diesem Mercedes war der Unbekannte unterwegs. Foto: Polizei Bielefeld