OWL-Wirtschaft kommt robust durch die Krise

Bielefeld -

Von Oliver Horst

Die Wirtschaft in OWL sieht in der Corona-Krise mehr als einen Silberstreif am Horizont. Die Stimmung in den Betrieben hat sich zuletzt deutlich aufgehellt und ist sogar besser als im Herbst 2019 – noch vor der Pandemie. Das zeigt die Frühjahrsumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld. Getragen wird der Erholungskurs der Wirtschaft durch die Industrie, sagt IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven.