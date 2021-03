Attacke auf Polizistin (38)?

Die Frau soll drei Monate zuvor bei einer Verkehrskontrolle in Bielefeld einem Beifahrer des Rockerchefs gesagt haben, dass er per Haftbefehl gesucht werde. Die Polizei meint, dass sich die Rocker dafür an der 38-Jährigen rächen wollten. Zudem steht der Bielefelder Hells Angels-Chef wegen einer weiteren Nötigung im Straßenverkehr vor Gericht.