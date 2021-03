„Schwarzarbeit“-Fahnder ziehen um

Stadt Bielefeld nennt weitere Details zur Nutzung der Catterick-Kaserne – BAMF will Standort am Stadtholz aufgeben

Wie viel Fläche der früheren Catterick-Kaserne an der Detmolder Straße in Bielefeld wird von Bundesbehörden gebraucht, wie viel verbleibt für Wohnungsbau und Gewerbe? Mitte 2021 soll der Bedarf geklärt sein. Einige Eckdaten waren aber am Dienstag schon Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Dabei stellte die Linke infrage, ob Zoll und BAMF tatsächlich mit in die Catterick-Kaserne ziehen müssen.