Bald Baubeginn für Wohnpark in Bielefeld

Die Abstimmung mit den Ingenieuren hätten sich auch durch die Corona-Pandemie etwas verzögert, seien aber auf einem gutem Wege. Und dann, so der Investor, müsse nur noch das Wetter mitspielen. Damit kommt nun offensichtlich Bewegung in das Großprojekt, das bereits seit langem in Planung ist und auf dessen Umsetzung auch die Politik seit Jahren wartet.