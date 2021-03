„Auch 2021 bleibt weiterhin anspruchsvoll. Die Unsicherheit im Markt ist weltweit hoch“, sagt Vorstandsvorsitzender Christian Thönes am Dienstag. Er rechnet mit einem Auftragseingang und einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro sowie einem Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 30 Millionen Euro. „Vielleicht können wir diese Zahlen Mitte des Jahres nach oben anpassen“, erklärt Thönes. Denn nach China und Amerika laufe auch das Geschäft in Europa wieder besser.

„2020 war ein Ausnahmejahr“, sagt Thönes und listet dafür neben der Corona-Pandemie und der Konjunkturschwäche auch geopolitische Unsicherheiten sowie den industriellen Strukturwandel als Gründe auf.

Christian Thönes ist Vorstandschef der DMG Mori AG Foto: DMG

Wie berichtet, fiel 2020 der Auftragseingang von 2,56 auf 1,6 Milliarden Euro, der Umsatz ging von 2,7 auf 1,8 Milliarden Euro zurück und der Gewinn vor Steuern schrumpfte von 222 Millionen Euro 2019 auf rund 82 Millionen Euro 2020. Damit geht eine rund zehnjährige Phase immer neuer Rekordwerte vorerst zu Ende.

„Die Welt hat sich innerhalb kürzester Zeit rasant verändert. Fest steht: Corona war und ist ein Katalysator“, sagt Thönes weiter. Bei DMG Mori habe die Pandemie vieles beschleunigt – vor allem die Zukunftsfelder Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Genau daran arbeite der ehemalige Gildemeister-Konzern „seit Jahren“, betont Thönes. „Innovation ist mehr denn je ein Muss – und der einzige Weg aus der Krise.“ In den nächsten zwei bis drei Jahren entscheide sich, wer langfristig wettbewerbsfähig bleibt. Thönes: „Ich sage es deutlich: DMG Mori soll der Gewinner des aktuellen Umbruchs sein.“

Das Unternehmen bietet den Kunden 154 verschiedene Werkzeugmaschinenmodelle an. Es gebe mehr als 100.000 Kunden aus 54 Branchen in 86 Ländern. DMG Mori wolle sich immer stärker „vom Maschinenbauer zum ganzheitlichen Lösungsanbieter“ entwickeln. Thönes: „Bis spätestens 2025 besteht die Gleichung bei einem Kauf aus ein Drittel Maschine, ein Drittel Service und ein Drittel Software.“ Derzeit entwickele man Software-Tools, die Maschinen produktiver machten. Eine wichtige Rolle spiele das Thema Nachhaltigkeit. Seit Mai 2020 sei DMG Mori in seiner eigenen Wertschöpfung klimaneutral. Dies sei auch durch CO-Zertifikate erfolgt.

Derweil hat der japanische Mutterkonzern DMG Mori Company seinen Aktienanteil an der Bielefelder AG auf 85 Prozent aufgestockt. Aktionäre erhalten seit 2017 im Zuge eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags eine Garantiedividende von 1,17 Euro brutto je Aktie. Dabei betrug der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2020 lediglich 0,66 Cent (2019: 1,93). Finanzchef Björn Biermann: „Die Aktionäre können sich freuen.“