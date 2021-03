„Natürlich habe ich ein schlechtes Gefühl“

Verfassungsrechtler und ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht wie Paul Kirchhof, Udo Di Fabio und Hans-Jürgen Papier halten diesen Zustand für zunehmend verfassungswidrig. Auch die Bielefelder Jura-Professorin Gertrude Lübbe-Wolff (68) war von 2002 bis 2014 Richterin am Bundesverfassungsgericht.

Warum schweigt das Bundesverfassungsgericht angesichts der massivsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte des Landes, wo doch die rechtsstaatlichen Defizite der Maßnahmen so offenkundig sind?

Gertrude Lübbe-Wolff: Das Bundesverfassungsgericht schweigt doch nicht! Zwar hat es bisher nur dreimal Maßnahmen oder Regelungen inhaltlich als verfassungswidrig beurteilt. Da ging es um Versammlungs- und Gottesdienstverbote. Sehr oft waren Anträge tatsächlich erfolglos. Das hat verschiedene Gründe. Sehr oft war zum Beispiel der Rechtsweg nicht erschöpft. Man muss ja, wo einem die Fachgerichte helfen können, zum Beispiel die Verwaltungsgerichte, es erstmal dort versuchen, bevor man sich dann, falls man dort nicht Recht bekommt, ans Bundesverfassungsgericht wenden kann. Da sind die Hürden für einen Erfolg mit gutem Grund ziemlich hoch, gerade wenn es um Pandemiebekämpfung geht.

Was soll da der gute Grund sein?

Lübbe-Wolff: Im Eilverfahren entscheidet das Bundesverfassungsgericht nicht nach einer vorläufigen Beurteilung der Erfolgsaussicht der Beschwerde, sondern aufgrund einer Folgenabwägung: Sind die Folgen schlimmer, wenn wir eine Regelung jetzt aufheben und am Ende stellt sich heraus, die war doch verfassungskonform? Oder umgekehrt, wenn wir sie nicht aufheben und am Ende stellt sie sich als verfassungswidrig heraus. Diese Abwägung wird, wenn es um die Bekämpfung einer potenziell tödlichen Krankheit geht, in den meisten Fällen darauf hinauslaufen, dass das Bundesverfassungsgericht nicht eingreift. Stellen Sie sich mal vor, das Gericht kippt im Eilverfahren eine Beschränkung, von der sich später zeigt, dass sie rechtlich in Ordnung war und auch nötig gewesen wäre, und dann rollte eine neue Pandemiewelle mit vielen Toten. Da sollte man doch froh sein, dass das Gericht hier vorsichtig ist. Die Regierung können Sie wenigstens abwählen, wenn sie es versiebt. Bei Richtern geht das nicht. Oft wurde das Gericht übrigens auch angerufen, um eine Verschärfung der Maßnahmen zu erzwingen. Auch in dieser Richtung hat es sich richtigerweise zurückgehalten.

Hätten Sie, wenn Sie jetzt noch Richterin am Bundesverfassungsgericht wären, ein schlechtes Gefühl in Anbetracht der Dauer der Grundrechtseinschränkungen?

Lübbe-Wolff: Da muss ich mich gar nicht erst in die Richterrolle zurückversetzen. Natürlich habe ich ein schlechtes Gefühl. Vor allem nachdem es jetzt so aussieht, als zöge sich die ganze Sache auch noch vor lauter überschießender Impfbürokratie unnötig in die Länge. Aber Richter übersetzen, wenn sie ihren Job richtig machen, nicht jedes schlechte Gefühl in ein Verfassungswidrigkeitsurteil.

Der eilig ins Infektionsschutzgesetz eingefügte Paragraf 28a enthält die konkreten Inzidenzwerte 35 und 50, wonach die Einschränkungen abgestuft werden. Die Aussagekraft dieser Zahlen wird immer mehr angezweifelt, weil sie lediglich auf Umfragen bei einigen Gesundheitsämtern basieren. Anhand dieser Werte sind „breit angelegte Schutzmaßnahmen“ und „umfassende Schutzmaßnahmen“ zu treffen. Sollten diese Werte und diese Formulierungen aus dem Gesetz entfernt werden, weil es für sie keine Legaldefinition gibt?

Lübbe-Wolff: Ob das Abstellen auf die Zahl der Infektionen der Weisheit letzter Schluss ist, darüber kann man sich wirklich streiten. Wenn ab jetzt zum Beispiel viel mehr getestet wird, entdeckt man symptomlose Fälle, die sonst gar nicht aufgefallen wären. Dann steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, ohne dass man daraus ohne weiteres eine Verschlimmerung der Lage ableiten könnte. Dass das Gesetz die Reaktionen, die bei Überschreitung der Inzidenzzahlen fällig werden, recht vage umschreibt, halte ich eher nicht für ein Verfassungsproblem. Vage Begriffe gibt es im Recht auch sonst. Das ist hinzunehmen, wenn genauere Festlegung keinen Sinn macht. Und das kann man hier so sehen. Man braucht Flexibilität. Dieses Dilemma, dass da einerseits Regelungsbedarf ist, andererseits aber auch hohe Flexibilität benötigt wird, wenn man effektiv sein will, haben wir im gesamten Pandemierecht. Ständig ändert sich nicht nur der Stand der Erkenntnisse, sondern auch die Sachlage – neue Mutanten tauchen auf, Impfstoffe kommen oder kommen nicht, werden von der Bevölkerung angenommen oder nicht. Da sollte man schnell reagieren können, deshalb darf man die Ansprüche an die Präzision der gesetzlichen Festlegungen nicht zu hoch schrauben.

Würde das Bundesverfassungsgericht aktiv, wenn die Ausübung individueller Freiheitsrechte von einer Impfung abhängig gemacht würde?

Lübbe-Wolff: Warum sollte es ausgerechnet dann die bisherige weise Zurückhaltung aufgeben? Es deutet ja alles darauf hin, dass Geimpfte kaum noch ansteckend sind. Sobald das ausreichend geklärt ist, ist es doch das einzig Sinnvolle, Geimpfte von den Beschränkungen zu befreien. Ein verfassungsrechtliches Pro­blem haben wir doch eher im umgekehrten Fall: Wenn Menschen, von denen anerkanntermaßen nur noch ein verschwindend geringes Risiko ausgeht, weil sie geimpft sind, noch über Wochen und Monate in Beschränkung gehalten werden, nur damit es ihnen nicht besser geht als den anderen. Da ist es schmerzlich, wenn man jetzt auch noch weiter warten muss, während Alte und andere Risikogruppen, weil sie eher geimpft werden, schon wieder ein unbeschwerteres Leben führen können. Aber dieses Problem kann man meiner Meinung nach nicht dadurch lösen, dass man die, die vernünftigerweise mit der Impfung früh dran sind – auch Ärzte und Pflegekräfte, Lehrer und so weiter – weiter an ihren Sozialkontakten hindert, am Urlaub und allem anderen, wenn das zur Eindämmung der Infektion nicht mehr notwendig ist. Und das obwohl ganze Wirtschaftszweige und deren Beschäftigte händeringend auf diese Kundschaft warten. Die Alten schulden jetzt den Jungen einiges. Aber das muss anders ausgeglichen werden als dadurch, dass man ihnen, wenn sie geimpft sind, weiter das Leben durch Beschränkungen vermiest, obwohl davon niemand etwas hat.