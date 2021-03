Geldstrafe wegen Tierquälerei

Amtsgericht Bielefeld verurteilt ehemalige Betreiberin eines Katzenasyls in Eckardtsheim

Bielefeld -

Von Jens Heinze

Martina K. (56), ehemalige Betreiberin eines Katzenasyls in Bielefeld-Eckardtsheim, ist vom Amtsgericht Bielefeld wegen Tierquälerei zu 3600 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Amtsrichterin Ingrid Kohls übertraf mit ihrer Entscheidung den Antrag der Staatsanwaltschaft, die 2700 Euro Strafe gefordert hatte. „Ich gehe dagegen in der nächsten Instanz vor“, kündigte Martina K. direkt nach der Urteilsverkündung an.