Tief „Klaus“ bringt den Menschen in Teilen des Münsterlandes und Ostwestfalen in den nächsten Tagen stürmischen Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Nordwesten Deutschlands am Donnerstag vor schweren Sturmböen, Schauern und Gewittern. In Gipfellagen sind demnach auch Orkanböen mit bis zu 110 Stundenkilometern möglich.

Auch die Nordwestbahn warnt vor den Orkanböen und ruft ihre Kunden dazu auf, sich am Donnerstag unter www.nordwestbahn.de über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

In der Nacht zum Freitag lassen die Böen zwar etwas nach, doch am Samstag folgt bereits das nächste Sturmtief. Auch dann erwarten die DWD-Meteorologen wieder Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen. Im höheren Bergland kann es auch schneien. Am Freitag soll ebenfalls immer wieder Regen fallen.

Das Tief bringt für die Jahreszeit aber eher milde Luft nach Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen bei starker Bewölkung und Regen zwischen 7 und 14, am Freitag und Samstag zwischen 8 und 11 Grad. Es bleibt ungemütlich. In der Nacht zum Sonntag kann es in den Mittelgebirgen schneien. Die Meteorologen warnen vor möglicher Glätte.

