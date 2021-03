„Das dürfte alle Teilnehmer im Postleitzahlengebiet 33719 ganz besonders freuen, denn das Los-Glück hat entschieden: Der Monatsgewinn im März geht in das nordrhein-westfälische Bielefeld“, teilt eine Lotterie-Sprecherin mit, „wer die Glückspilze sind und welche Summe sie jeweils gewonnen haben – das ist allerdings noch ein Geheimnis.“

1,3 Millionen Euro – über diese Summe dürfen sich die Teilnehmer der Soziallotterie im Postleitzahlgebiet 33719 freuen. Am kommenden Samstag werden einige Gewinner von einem kleinen Team der Postcode Lotterie persönlich überrascht. Erst dann erfahren sie, wer den Postcode-Monatsgewinn in Höhe von 650.000 Euro gewonnen hat und wie viele Glückspilze mit der passenden Postleitzahl über weitere 650.000 Euro jubeln dürfen.

Bielefeld hat nicht zum ersten Mal Glück bei der Postcode Lotterie. Bereits drei Straßenpreise, die jeden Samstag im Monat vergeben werden, gingen in die Stadt. Pro Los erhält jeder glückliche Gewinner 10.000 Euro.

Dank der Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen konnte die Soziallotterie seit ihrer Gründung 2016 bereits mehr als 15 Millionen Euro für mehr als 600 Förderprojekte in der Region bereitstellen. In Bielefeld unterstützt sie unter anderem den Transition Town Bielefeld e.V. Der Verein organisiert regelmäßig fünf Repair Cafés, unterhält zwei Gemeinschaftsgärten und engagiert sich mit einem Lastenradverleih für eine umweltfreundliche Mobilität.