Fußgängertunnel steht kurz vor seiner Freigabe

Bielefeld -

Von Markus Poch

Brackwede und Quelle rücken wieder ein Stückchen dichter zusammen: Nach einer sanierungsbedingten Sperrung von zwei Jahren will die Deutsche Bahn (DB) den Fußgängertunnel unter dem Brackweder Bahnhof schon bald frei geben. „Nach der technischen Abnahme kann die Personenunterführung voraussichtlich in den kommenden Tagen geöffnet werden“, verkündet Martin Nowosad, DB-Bahnhofsmanager in OWL.