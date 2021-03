„Behinderungen im Verkehr“

Mit Vorstößen, etwa die Wertherstraße und Stapenhorststraße zu Einbahnstraßen zu machen, kämen erhebliche Behinderungen auf den Auto- und Handwerksverkehr zu, so Kreishandwerksmeister Frank Wulmeyer. Auch die Reduzierung von Parkflächen in der Innenstadt auf sogenanntes Serviceparken sehe das Handwerk kritisch. Einerseits sei der Grundgedanke von Serviceparkplätzen für das Handwerk zu begrüßen, andererseits sei nicht abzusehen, wie das realisiert werden solle angesichts der in großem Umfang geplanten Einschränkungen der Parkflächen. Derzeit geplante Geschwindigkeitsbeschränkungen und Baustellen auf dem Ostwestfalendamm sowie der angedachte Rückbau von Ausfallstraßen bereiteten Kopfschmerzen.