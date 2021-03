Weniger Unfälle im Corona-Jahr

Weniger Unfälle bedeuteten zugleich weniger Personenschäden: 929 Unfälle mit Verletzten oder Toten zählte die Polizei in Bielefeld, 109 weniger als im Vorjahr (-10,5 Prozent). Dabei sank vor allem die Zahl der Leichtverletzten (-13,7 Prozent) auf 933. Allerdings gab es im Jahr 2020 auch sieben Verkehrstote, nur einen weniger als 2019, sowie 204 Schwerverletzte, einen mehr als im Vorjahr. Unter den 204 schwer verletzten Menschen waren 15 Kinder und 5 Jugendliche sowie 32 Senioren. Fahrradfahrer Sorge bereitet der Polizei seit Jahren der Anteil der Fahrradfahrer am Unfallgeschehen. Nicht zuletzt, weil viele Menschen auf Elektrofahrräder umsteigen, sich dabei überschätzen und mit der oft höheren Fahrgeschwindigkeit nicht zurechtkommen. Immerhin: Obwohl in der Pandemie vermutlich mehr Menschen „als Alternative zum Öffentlichen Nahverkehr mit dem Fahrrad unterwegs waren“, so Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere, sank die Gesamtzahl der verunglückten Radfahrer um etwa vier Prozent auf 351.