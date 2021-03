Bis in 20 Meter Tiefe sind Grundwasser und Boden unter den früheren Metallwerken der Deutschen Tecalemit mit Chlorkohlenwasserstoffen (CKW) belastet. Seit 1985 wird der Grundwasserschaden saniert, ein Ende der Maßnahme ist noch nicht in Sicht. In der Bezirksvertretung Senne hat das Umweltamt jetzt einen Überblick über die Fortschritte gegeben. 500 Meter lange Schadstofffahne Weil sich die organische Verbindung, die aus den Produktionsabläufen der Metallwerke stammt, mit dem Fluss des Grundwassers lange Zeit weiterbewegen konnte, hat sich im Boden eine 500 Meter lange Schadstofffahne gebildet.