Auf den Spuren von Karl Kunath

Es war eine bronzene Porträtbüste von Karl Oldewurtel, dem Mitbegründer der ehemaligen Metallwerke Windelsbleiche (später Tecalemit), die Schumacher erstmals neugierig auf Kunath machte: Der Bronzekopf kam 2007 in den Besitz des Museums Osthusschule in Senne, das der 83-Jährige bis 2019 leitete. Auf den Namen Kunath war er gleichwohl schon eher gestoßen: als ihm, dem leidenschaftlichen Sammler, eine von Kunath geschaffene Medaille in die Hände fiel. Er spürte dem Künstler nach und lernte tatsächlich dessen Witwe Ilse kennen, die in Schildesche lebte. Nach dem Tod von Ilse Kunath, geborene Freudenau, nahm Schumacher Kontakt mit ihren Verwandten auf, die den Nachlass geerbt hatten, und stieß auf Wolfgang Freudenau: „Er hatte den schriftlichen und bildlichen Nachlass übernommen, und das gab so viel her, dass mein Interesse geweckt wurde“, erzählt Hans Schumacher. Der Senner recherchierte, sammelte, sichtete und begann schließlich vor zwei Jahren mit der Arbeit an dem reich bebilderten Kunath-Buch, das nun vorliegt. „Und ich bin auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf gestoßen.“ Geboren wurde Karl Kunath in Wehrstedt/Halberstadt als Sohn eines Schlossermeisters. Auch er erlernte diesen Beruf bei den „Königl.