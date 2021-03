Ein mulmiges Gefühl bleibt

Die sechsjährige Frida zum Beispiel hat viel Taschengeld angespart und es in die Erweiterung ihrer Schleichtier-Sammlung investiert. Mutter Birte Wefelmeier ist dagegen sehr froh, dass sie wieder unter fachkundiger Beratung Schuhe für den Nachwuchs kaufen kann. „Endlich mal wieder was anderes sehen“, ist für Valeria Rahmann (27) ein wichtiger Grund in die Fußgängerzone zu kommen. Und sie findet es „richtig gut für den Einzelhandel“.