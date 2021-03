Welche Tipps haben die Profis für die Nachwuchskomponisten parat? Welche musikalischen Nuancen fehlen noch, um den Song perfekt für die große Finalshow vorzubereiten? Zusammen mit seinem Paten Tom Gaebel – deutscher Sänger, Entertainer und Bandleader – nimmt Lion seinen Song „Fallschirm“ nun professionell im Tonstudio auf und führt Regie für sein eigenes Musikvideo.

Zu sehen sind die nächsten Folgen bis zum 18. März um 19.25 Uhr bei KiKA. Zum Abschluss performen Musikpate und Songwriter dann den fertigen Song im Finale am Freitag, 19. März (19.05 Uhr), das in diesem Jahr erstmals in Leipzig stattfindet.

Für Malik (18) aus Bielefeld, der es ebenfalls ins „Komponistencamp“ nach Österreich geschafft hatte, ist die TV-Reise bei „Dein Song“ dagegen beendet. Er hat kein Ticket fürs Finale der Top-8 bekommen.