Es bleibt nass und windig

Leicht verletzt wurde ein junger Autofahrer, der in der Nacht zu Freitag gegen 00.30 Uhr in Bielefeld auf der Gütersloher Straße unterwegs war. Kurz vor der Kreuzung Gütersloher Straße/Steinhagener Straße/Ummelner Straße bemerkte der 23-Jährige in Fahrtrichtung Gütersloh plötzlich einen umgestürzten Baum auf der Fahrbahn. Der Gütersloher konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und geriet mit seinem Mercedes unter den Baum.

Er wurde leicht verletzt, konnte sein Fahrzeug aber selbstständig verlassen. Da er über Schmerzen klagte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr beseitigte den umgestürzten Baum, deswegebn musste die Straße etwa 90 Minuten gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Bereits am Donnerstagnachmittag war in Bielefeld ein Baum auf die Osningstraße gestürzt. Am frühen Freitagmorgen meldete die Polizei keine größeren Sturmeinsätze mehr. Es sei sehr ruhig geblieben, hieß es bei den Leitstellen. Lediglich in Düsseldorf drohte ein Kreuz von einem Kirchturm zu stürzen. Höhenretter der Feuerwehr waren rund drei Stunden im Einsatz und konnten das Objekt von innen teilweise sichern.

Vier Einsätze in 90 Minuten

Die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) wurde am Donnerstag innerhalb von 90 Minuten zu vier Einsätzen gerufenr. Um 14:41 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Lippe die Löschgruppe Veldrom mit dem Stichwort „Baum auf Fahrbahn“ auf den Bauernkamp. Der Baum wurde von den Einsatzkräften beseitigt. Nach der Öffnung einer Wohnungstür und dem Abpumpen von Wasser in einem voll gelaufenem Keller folgte und 16.02 Uhr der vierte Einsatz. Auf der Pyrmonter Straße in Bad Meinberg musste ebenfalls ein Baum von der Straße beseitigt werden.

Die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg wurde vier Mal in 90 Minuten zu Einsätzen gerufen. Zwei Mal musste sie umgestürzte Bäume entfernen. Foto: Polizei Lippe

Im Harsewinkeler Ortsteil Greffen (Kreis Gütersloh) kam es am frühen Donnerstagnachmittag sogar zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Ein Baum war auf eine Stromleitung gekracht. Betroffen von dem Stromausfall war auch eine Sparkasse, woraufhin der Brandalarm ausgelöst wurde.

Am Freitag ziehen ab Nachmittag Wolken mit schauerartigem Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Morgen mitteilte. Die Temperaturen pendeln zwischen maximal neun bis zwölf Grad. Hinzu kommt ein mäßiger bis frischer Wind mit Böen aus Südwest. Bei kräftigen Schauern oder Gewittern kann es auch einzelne Sturmböen geben.

Die Aussichten für Samstag

In der Nacht zum Samstag bleibt es vor allem in der zweiten Hälfte bewölkt und nass. In den Hochlagen rechnen die Meteorologen sogar mit Schnee und Glätte. Die Temperaturen sinken auf fünf bis zwei Grad, in den höchsten Lagen werden um die null Grad erwartet. Vor allem in exponierten Lagen wehen stürmische Böen aus Südwest.

Auch der Samstag startet laut Vorhersage erneut stark bewölkt mit Regen. Ab Mittag geht dieser in Schauer und Gewitter über bei Höchstwerten zwischen acht und elf Grad. Auch der frische Wind aus Südwest bleibt mit verbreitet stürmischen Böen und Sturmböen. Dabei ist vor allem das Bergland betroffen.