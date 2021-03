Wie Tierpark-Chef Herbert Linnemann erläutert, können kostenfreie Tickets über die Homepage der Stadt (www.bielefeld.de) gebucht werden. Dort gibt es dann eine Verlinkung zum Zeitticket, die am Freitagnachmittag freigeschaltet wird.

Dort hat man dann die Chance, ein Zeitfenster zu wählen, wann man kommen möchte, beginnend von 9 bis 10 Uhr, danach von 10 bis 11 Uhr und so weiter. Ab Betreten des Tierparks läuft dann die Zeit: Drei Stunden haben die Besucher für den Rundgang. „Das ist nach unserer Erfahrung ausreichend“, sagt Linnemann.

Für den Anfang dürfen maximal 480 Menschen zeitgleich im Tierpark sein, mithin werden pro Stunde 160 Besucher eingelassen.

Ohne Ticket gibt es keinen Einlass. Wer kein Ticket online buchen kann, sollte sich an die Stadt wenden (0521/510), dort wird ihm geholfen. Diejenigen, die online buchen, sollten sich nicht irritieren lassen: Sie werden auf die Rubrik „kostenpflichtig buchen“ stoßen, erhalten dann aber einen Beleg über 0 Euro. „Ihr Ticket-Ausdruck oder der QR-Code auf dem Mobiltelefon wird dann am Tierpark-Eingang eingescannt“, so Linnemann. Gruppen sind derzeit noch nicht wieder zugelassen.

Pro Tag können zehn Tickets gebucht werden, jeder einzelne Besucher muss namentlich registriert werden. Die Übertragung eines Tickets ist nicht zulässig.