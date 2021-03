Feuer richtet 350.000 Euro Sachschaden an

Bielefeld -

Ein technischer Defekt an einer elektrischen Leitung hat nach Ermittlungen der Kripo zum Brand eines Einfamilienhauses am Giraffenweg in Bielefeld-Senne geführt. Das Feuer, das am frühen Morgen des 27. Februar ausbrach, habe einen Schaden von 350.000 Euro angerichtet, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph.