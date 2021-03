Handwerkskammer OWL zu Bielefeld investiert fast zwei Millionen Euro in die IT-Ausstattung

Bielefeld -

Einen Zuwendungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen über 1,5 Millionen Euro hat Regierungspräsidentin Judith Pirscher zu einem Besuch in den Campus Handwerk in Bielefeld mitgebracht. Mit dem Geld will die Handwerkskammer die digitale Ausstattung des angeschlossenen Berufsbildungszentrums noch weiter ausbauen.