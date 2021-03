„Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt Tierpark-Chef Herbert Linnemann. Immerhin sind seit dem 2. November vergangenen Jahres die Besucher ausgesperrt. Allerdings gibt es einige wichtige Neuerungen. Im vergangenen Jahr wurden die Besucher am Eingang gezählt und durften sich maximal 1500 Menschen auf dem Gelände befinden. „Jetzt schreibt die Corona-Schutzverordnung den Zoos und Tierparks eine Terminbuchung und Registrierung vor“, erklärt Linnemann. Das Ziel ist, Schlangen am Eingang zu vermeiden – und mit denen muss man in Olderdissen rechnen: Der Tierpark ist ein Besuchermagnet. Wer also Hirsch, Fuchs und Eule sehen möchte, muss vorab ein kostenfreies Ticket buchen. „Das funktioniert über die Homepage der Stadt (www.bielefeld.de), dort gibt es eine Verlinkung zum Zeitticket“, erklärt Linnemann.