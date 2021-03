Komfort-Wohnen am Queller Aldi

Die Unternehmerbrüder Klaus und Jan Honsel, denen das Grundstück gehört und die dort auch als Bauherren auftreten, versprechen ein „barrierefreies Wohnen mit hohem Komfort“ in der Queller Ortsmitte. Drei Millionen Euro an Baukosten haben sie für ihr neues Projekt veranschlagt. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Frühjahr beginnen, so dass beide Objekte im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2022 schlüsselfertig sein können. Die beiden baugleichen Häuser sollen über Eck, aber parallel zueinander und zur südlichen Grundstücksgrenze auf dem Gelände platziert werden.