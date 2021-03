Bielefeld -

Von Michael Schläger

SPD und Grüne haben am Freitag in getrennten Mitgliederversammlungen den rot-grün-roten Koalitionsvertrag gebilligt. Damit das neue Rathaus-Bündnis endgültig steht, muss nun noch am Mittwoch eine Mitgliederversammlung der Linken ihre Zustimmung geben.