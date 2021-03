Mit Traumergebnis zum Traumziel

Britta Haßelmann für Bundestagskandidatur nominiert – Sonntag erstmals in der „Berliner Runde“

Bielefeld -

Von Michael Schläger,

Traditionell kommentieren in der „Berliner Runde“ die Generalsekretäre der Parteien die Wahlergebnisse bei Landtagswahlen. Die Grünen schicken an diesem Sonntag, wenn es um die Resultate in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht, ihre Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, die Bielefelderin Britta Haßelmann, ins ZDF-Studio.