34 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld – Anteil der Mutanten bei fast 50 Prozent

Bielefeld (WB) -

Die Coronazahlen in Bielefeld steigen weiter an. Am Sonntag (0 Uhr) meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) 34 Neuinfektionen, die Meldeinzidenz der letzten sieben Tage steigt um 6,0 auf 44,0 pro 100.000 Einwohnern.