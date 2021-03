Die CDU in der Bezirksvertretung Mitte zeigte sich alarmiert: Denn eigentlich, so der damalige Fraktionschef Hartmut Meichsner, sollten in den Jahren 2014/ 2015 Restarbeiten am Kiekstattrondell erfolgen. Das Rondell, zuvor jahrzehntelang ein beliebter Aussichtspunkt von Bielefelds Wahrzeichen aus auf die Altstadt und das nördliche Stadtgebiet, hätte wieder seiner Bestimmung zugeführt werden können.