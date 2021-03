Vom Goldhamster bis zur Giraffe: „Die Wüste soll leben“ ist vom 20. März an im Naturkundemuseum zu sehen

Bielefeld -

Von Burgit Hörttrich

Bedrohte Natur in Arabien, Nordafrika und der Sahelzone zeigt die neue Ausstellung im Naturkundemuseum (Namu) im Spiegelschen Hof an der Kreuzstraße: „Die Wüste soll leben“ ist vom 20. März an zu sehen – coronabedingt ohne Eröffnung und ohne Begleitprogramm.