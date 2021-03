„Die stehen da alle unter Dampf“

Denn pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche hatte durchweg nur ein Kunde Zutritt. Kunz selbst gewann den Eindruck, dass vor und in den Geschäften in puncto Hygieneregeln zumeist „alles gesittet abgelaufen ist“. Das habe auch daran gelegen, dass die meisten Menschen zu „Zieleinkäufen“ unterwegs gewesen seien. „Der Stadtbummel lässt bei vielen noch auf sich warten“, sagt Kunz. „Dazu brauchen wir besseres Wetter und die Öffnung der Gastronomie.“ Wie üblich war die Kundenfrequenz an der Bahnhofstraße größer als in der Altstadt, blieb aber laut Hy­street-Messung mit 22.000 Personen deutlich hinter der eines durchschnittlichen „Nicht-Corona-Samstages“ (30.000) zurück.