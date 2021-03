Ein Jahr Lockdown

Ein Jahr nach dem Lockdown und der ersten coronabedingten Schließung von Schulen und Kitas öffnen an diesem Montag auch die weiterführenden Schulen wieder für den Wechselunterricht - und das trotz vielerorts steigender Inzidenzen. Die Grundschulen waren bereits am 22. Februar wieder mit dem tageweisen Präsenzunterricht gestartet . Auch die Kindertagesstätten haben seitdem wieder für alle Jungen und Mädchen geöffnet . Die Opposition hat den für diesen Montag geplanten Start des Wechselunterrichts an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen scharf kritisiert.