Corona: 7-Tage-Inzidenz in Bielefeld liegt bei 44,6

Bielefeld (WB/wie) -

Die 7-Tage-Inzidenz in Bielefeld steigt am Montag erneut leicht an und liegt nun bei 44,6. Es werden vier Corona-Neuinfektionen gemeldet, der Anteil der Mutanten steigt auf fast 56 Prozent.