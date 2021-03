Das kurze Glück beim Inzidenzwert

Bielefeld (WB) -

Von Heinz Stelte

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt, bundes- und landesweit, auch in Bielefeld. Hatte der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, in Bielefeld am 10. März noch bei 29,3 gelegen, betrug er am Montag bereits 44,6 und lag damit nur noch knapp unter der Marke von 50. Diese ist nach der Coronaschutzverordnung des Landes und Bund-Länder-Beschluss vom 3. März Gradmesser für besondere Lockerungen in kreisfreien Städten und Landkreisen.