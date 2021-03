Vereinbarte Impftermine für Astrazeneca können nicht mehr wahrgenommen werden, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, nicht mehr ins Impfzentrum zu kommen – weder bei Erst- noch bei Folgeimpfungen mit Astrazeneca. Die Impfungen mit Biontech laufen weiter.

Bielefelds Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger zeigt sich überrascht von der Entscheidung der Bundesregierung: „Das wirft uns zweifellos gewaltig in unserer Impfkampagne zurück und kostet viel Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich hoffe aber, dass die Überprüfung des Impfstoffs so überzeugend ausfällt, dass wir ihn weiter nutzen und die Menschen Vertrauen in diesen Impfstoff zurückgewinnen können.“