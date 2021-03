Der Mann lieferte sich mit seiner Verlobten (28) auf dem Beifahrersitz am Steuer eines alten VW Polo am 1. April vergangenen Jahres eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Bielefelder Süden. Dabei soll der Kleinwagen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, außerorts bis zu 140 km/h schnell gerast sein. Zehn Streifenwagenbesatzungen waren am Abend des 1. April gegen 20.30 Uhr zeitweise im Einsatz, um den Flüchtenden einzukreisen und zu fassen.