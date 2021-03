„Sterben auf Raten“ am Meierteich

Klimawandel zwingt den Bielefelder Umweltbetrieb zu Baumfäll- und Pflegearbeiten in Schildesche – 49 Buchen betroffen

Bielefeld -

Von Markus Poch

Der Laie wird‘s noch nicht bemerkt haben, aber die Fachleute sind sich einig: Es sieht schlecht aus um den bis zu 100 Jahre alten Rotbuchenbestand in der städtischen Grünanlage am Meierteich. Deshalb haben dort am Montag großangelegte Baumfäll- und Pflegearbeiten begonnen, die bis zum Ende der kommenden Woche andauern sollen.