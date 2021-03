Nur sechs Corona-Neuinfektionen in Bielefeld – Ein weiterer Todesfall

Bielefeld (WB/wie) -

Nach einem kontinuierlichen Anstieg in den vergangenen Tagen ist die Corona-Inzidenz in Bielefeld am Dienstag erstmals wieder leicht rückläufig. Das Landeszentrum Gesundheit und das Robert-Koch-Institut weisen eine 7-Tage-Inzidenz von 42,5 aus – ein Minus von 2,1 im Vergleich zum Vortag.