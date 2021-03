Das Fahrrad-Klima wird freundlicher

Die Gesamtnote 3,9 beschert Bielefeld im ADFC-Fahrradklima-Test Platz acht im Vergleich der Städte zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern. Bei der vorherigen Befragung 2018 war Bielefeld noch auf Rang 12 mit der Note 4,06. Eine leichte Verbesserung, wie der ADFC am Dienstag feststellte, nachdem die Ergebnisse im Bundesverkehrsministerium vorgestellt wurden. Bielefeld liegt damit hinter Karlsruhe, Münster, Freiburg, Kiel, Braunschweig, Mannheim und Wiesbaden. „Die Mehrzahl der Befragten sagt nach wie vor, Radfahren mache in der Stadt vielfach Stress“, beklagt Kordula Gützlag, Vorsitzende des ADFC Bielefeld. 1242 Bielefelder haben im Herbst 2020 an der bundesweiten Befragung teilgenommen.