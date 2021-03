Weniger Auto, mehr Fahrrad

So plant Rot-Grün-Rot die Verkehrswende in Bielefeld

Bielefeld (WB) -

Von Michael Schläger

Die „To do“-Liste in Sachen Mobilität, die sich SPD, Grüne und Linke in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, ist so lang, dass sie gleich für mehrere Wahlperioden reicht. Der Plan ist klar: Weniger Autos, dafür mehr Raum für ÖPNV, Radfahrer und Fußgänger. Doch kein politisches Feld in den kommenden fünf Jahren wird wohl so konfliktträchtig sein wie dieses.