Damit weist Bielefeld den drittniedrigsten Wert in NRW auf – nur die Kreise Höxter (38,5) und Euskirchen (32,0) haben einen noch niedrigeren Inzidenzwert.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) und das Robert-Koch-Institut melden am Mittwoch (0 Uhr) 24 Corona-Neuinfektionen für Bielefeld. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder auf insgesamt 10.355.

Als aktuell infektiös gelten etwa 470 Einwohnerinnen und Einwohner, die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei 9.600. In den letzten sieben Tagen wurden 132 Neuinfektionen registriert.

Es gibt mittlerweile insgesamt 241 (+2) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. 215 Corona-Fälle sind die britische Variante und 10 Fälle die südafrikanische. 16 Fälle sind noch in der sogenannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten sieben Tage liegt bei 34,9 Prozent. 30,9 Prozent davon hatten die britische Variante, null Prozent die südafrikanische und 4,0 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Aktuell werden 35 Bielefelderinnen und Bielefelder in den Krankenhäusern behandelt, davon liegen 11 auf der Intensivstation und 7 werden auch beatmet.

Am Dienstag ist von der Stadt ein weiterer Sterbefall gemeldet worden: eine Frau im Alter von 77 Jahren. In Bielefeld sind seit Beginn der Pandemie damit insgesamt 289 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben.