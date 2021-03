Kritische Hinterfragung von Kunst

Pozarek wurde 1940 in Budweis im heutigen Tschechien geboren und emigrierte 1968 in die Schweiz, wo er bis heute lebt und arbeitet. Im Zentrum seiner Objekte und Skulpturen steht die Frage nach den Kriterien, die ein Objekt oder einen Gegenstand zur Kunst machen. „Dies geschieht stets humorvoll und mit einem Augenzwinkern“, sagt Nadine Droste, die Leiterin des Kunstvereins. Zudem zeige sich seine humorvoll-kritische Reflexion in der Offenlegung von Widersprüchen und Ambivalenzen.