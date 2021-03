Das bisschen Haushalt...

Machen Sie selbst gern Frühjahrsputz? Katharina Middelhoff: Wir haben sogar den Januar einer ‚Frühjahrsputz-Challenge‘ gewidmet und gemeinsam mit unseren Followern auf Instagram das Haus auf Vordermann gebracht. Dabei haben wir uns vor allen Dingen Bereichen gewidmet, die man gern ‚vergisst‘, die aber den Unterschied in puncto Sauberkeit machen: Waschmaschine, Spülmaschine und Kühlschrank reinigen, Küchenschränke innen putzen und den Inhalt neu sortieren. Ich finde einen Frühjahrsputz superwichtig, um eine perfekte Grundlage für das gesamte Jahr zu schaffen. Sind die grundlegenden Dinge einmal ordentlich erledigt, gehen einem viele Aufgaben im Alltag leichter von der Hand. Außerdem fühle ich mich nur in einem wirklich sauberen Zuhause richtig wohl. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig und in welcher Reihenfolge sollte man beim Frühjahrsputz vorgehen? Middelhoff: Am wichtigsten ist für mich ein vernünftiger und gut durchdachter Plan. Daher haben wir auch die Putz-Challenge ins Leben gerufen.