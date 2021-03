Betroffen seien davon vor allem auch die Ferien-Intensivkurse für Schwimmanfänger. Sie werden regelmäßig von den wassersporttreibenden Vereinen in Bielefeld angeboten, und es gibt lange Wartelisten. Nun blieben womöglich 200 Kinder ohne Schwimmunterricht, fürchtet Beste. Schlimmer noch: Wegen der coronabedingten Schließungen der Bäder hätten seit 2020 bereits bis zu 2000 Kinder in Bielefeld das Schwimmen nicht erlernen können. „Und es kommen immer mehr hinzu.“ Die Bad-Schließung werde das Training der Wettkampfmannschaften in Bielefeld ebenfalls hart treffen. Auch da lief seit Anfang November wegen des Lockdowns nichts mehr.