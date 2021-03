Jetzt haben Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss ihre Stellungnahmen zum Regionalplan abgegeben, an diesem Donnerstag beschäftigt sich der Rat mit dem Thema. Und da wird deutlich: So ein Regionalplan kann schnell Auswirkungen bis vor die eigene Haustür haben. Beispiel Babenhausen: Im Bereich zwischen Uni und Großdornberg hat sich die Initiative „Bielefeld natürlich“ dafür eingesetzt, dass auf den freien Flächen keine neuen Wohnsiedlungen oder Gewerbebetriebe entstehen. Am Ende hat sie einen Teilerfolg erzielt. Im Bereich Kipps Heide und entlang der Babenhauser Straße soll nun doch gebaut werden dürfen.