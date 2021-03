„Das Vertrauen steht im Mittelpunkt“

Die 55-jährige Oberstudiendirektorin ist gebürtige Bielefelderin, wohnt mit ihrem Mann und zwei Kindern (14 und 19 Jahre) in Schildesche. Sie war 15 Jahre lang am Gymnasium am Waldhof tätig, wo sie 1985 auch Abitur gemacht hatte, und zuletzt stellvertretende Leiterin des Gymnasiums in Schloß Holte-Stukenbrock. Von Haus aus unterrichtet sie Latein und Musik, hat aber über die Jahre immer mehr Interesse an Organisation und Verwaltungstätigkeiten gewonnen. „In Brackwede will ich jetzt gestalten“, sagt sie.